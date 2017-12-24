В Тюмени проходят предновогодние гулянья

В Тюмени дали официальный старт сезону зимних развлечений. Предновогодние дни насыщены массовыми праздничными мероприятиями на свежем воздухе. В субботу, 23 декабря, в разных районах города были организованы культурно-развлекательные программы.

В частности, в Комсомольском сквере открылся огромный каток, появилась супергорка с длинным скатом. Сегодня тампрошел первый городской парад саней, а дети и взрослые с удовольствием участвовали во всех веселых конкурсах и забавах.

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На площади у Тюменского технопарка под новогодней ёлкой было по-спортивному азартно и весело. Все, кто замерз или, наоборот, запыхался после бурного веселья, могли выпить чаю и кофе, полакомиться блинами, пирогами и красивыми имбирными пряниками. Желающие могли понаблюдать за показательными выступлениями собак.

pp.userapi.com

pp.userapi.com

Почётный гость праздника у Технопарка - депутат Тюменской городской думы Мурат Тулебаев поприветствовал горожан и пожелал, чтобы этот год стал насыщенным и плодотворным, чтобы реализовались все планы и исполнилось всё задуманное. "Я уверен, что год Собаки принесёт нам всем удачу, исполнение желаний, будет интересным. Мы, тюменцы, тоже должны внести свою лепту, чтобы жизнь в нашем городе стала немного лучше", – отметил он.

Мурат Тулебаев рассказал, что в Тюмени подготовлено много мест для досуга: каток на набережной увеличился в два раза, там можно взять коньки в аренду, а в Затюменском лесопарке открывается большой комплекс ледовых горок. "Приглашаем всех тюменцев на эти площадки для весёлого и полезного проведения новогодних праздников", – сказал депутат.

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Напомним, главная красавица-елка установлена на Цветном бульваре, там же сегодня открылся ледяной городок - в честь этого вечернее небо озарилось всполохами фейерверков.

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Праздник на набережной детям и взрослым запомнился еще и тем, что Дед Мороз сам катался на коньках. Конечно, были у него помощницы – юные фигуристки, воспитанницы спортивной школы олимпийского резерва "Прибой". Они не только проверили лед, но и показали свои лучшие номера, подарили зрителям прекрасное новогоднее настроение.

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"Мне кажется, на этом катке всем будет интересно, весело и комфортно проводить семейный досуг", - отметил заместитель главы администрации города Тюмени Максим Афанасьев.

Добавим, что для удобства на катке работают кафе, а для тех, у кого нет коньков, предусмотрен пункт проката.

Праздничные мероприятия на этом не заканчиваются. Завтра, 24 декабря, тюменцев ждут в 12:00 на новогоднем фестивале "Зимние забавы в Затюменском". Для гостей подготовлены отличные горки. Желающие смогут поучаствовать в "Весёлых стартах", сыграть в футбол и научиться учимся у именитых спортсменов стоять на лыжах. Проголодавшимся предложат подкрепиться у полевой кухни.

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