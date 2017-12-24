Тюменских кинематографистов оценили на конкурсе телеканала "ТВ-3"

Сериал "Взрослые дети", снятый тюменской Первой киностудией, попал в шорт-лист финалистов чемпионата России по сериалам проекта "Быть или не быть-2", который проводит федеральный канал "ТВ-3".

"Главной задачей для нас было заинтересовать продюсеров канала и показать им проект. Мы это сделали, сейчас с ними общаемся на тему условия совместного производства сериала", - сказал продюсер и автор идеи сериала Андрей Басов.

На сайте канала ТВ-3 выход второй части телевизионного чемпионата анонсировали 25 декабря. В программе тюменцы увидят своих земляков – кинематографистов и юных артистов, занятых в создании многосерийного фильма "Взрослые дети". Около месяца назад они ездили на съемки "Быть или не быть-2", откуда вернулись с промежуточной победой в чемпионате – ребята вошли в десятку финалистов телепроекта, пишет "Тюмeнская линия".

Вместе с вернувшимися довольными героинями телесериала приехали первые спойлеры проекта: стало известно, что ведущим нового сезона чемпионата стал режиссер и актер Александр Незлобин. Компанию ему составит актер, сценарист и продюсер Денис Косяков.

Оценивать качество заявок в составе жюри будут профессионалы и звезды кино- и телеиндустрии: продюсеры Валерий Тодоровский и Игорь Толстунов, режиссеры Жора Крыжовников, Анна Меликян, Борис Хлебников, Александр Котт, Пётр Буслов, актеры Александр Петров, Мария Шалаева, Ирина Горбачёва и Кирилл Плетнёв. Победители шоу "Быть или не быть 2", чьи проекты выберет экспертное жюри и зрители телеканала, получат возможность снять свой сериал, который покажут в эфире "ТВ-3".