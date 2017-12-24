Семья Сторожевых в Тюменском районе отметила "золотую" свадьбу

"Золотой" юбилей супружеской жизни Николая и Вантины Сторожевых стал заметным событием в Тюменском районе. Супругов поздравили в райнном управлении ЗАГС по Тюменскому району 21 декабря.

На торжественной церемонии юбилярам вручили памятные медали и благодарственное письмо губернатора Тюменской области, пишут "Аргумeнты и Фaкты – Тюмeнь".

Всю свою жизнь Николай Павлович и Валентина Георгиевна провели рядом, никогда не расставались. Вместе воспитали троих сыновей, 8 внуков, растят 3 правнуков.

"В том, что ваши дети успешны – ваша большая и очень важная заслуга перед обществом. Мир держится на семье, в ней черпают силы и дети, и взрослые. Семья – вечная ценность, которая с веками не теряет своей силы и значимости, продолжая оставаться источником вдохновения, роста и движения вперед. Крепка семейными узами ваша пара, но не только в них ваша сила. Приятно говорить, что кроме заботы друг о друге, вы всю свою жизнь стараетесь быть полезными для людей", - отметила глава района Светлана Иванова, поздравляя их.

Валентина Георгиевна с 2009 по 2011 годы руководила Советом ветеранов поселка Боровский, с 2013 года возглавляет первичную организацию Всероссийского общества инвалидов в поселке. За эту большую и ответственную общественную работу ей многие говорят особое спасибо.

У обоих супругов есть много увлечений, которые украшают их жизнь. Николай Павлович - заядлый рыбак и охотник, Валентина Георгиевна увлекается вышивкой, вязанием и цветоводством.