Тюменцев приглашают на открытие ледового городка на Цветном бульваре

В Тюмени праздничное открытие ледового городка на Цветном бульваре состоится 23 декабря. Мероприятие стартует в 12:00 и продлится до 17:00.

Зрители увидят дефиле Дедов Морозов в лице Тюменского духового оркестра, также порадуют гостей творческие номера центра культуры и творчества "Тюмень", Центра татарской культуры, фолк-группы "Солцеворот", ансамбля танца "Вереск", вокальной группы "Мурзилки".

Во время праздника будет работать фудкорт и маркет новогодних подарков. Все желающие смогут приобрести сувениры ручной работы и порадовать своих друзей и близких. Гости мероприятия посетят резиденцию Деда Мороза, а также продегустируют напиток "Таёжный дар".

Удивит жителей города дефиле собачек в новогодних костюмах, которое также пройдет во время открытия ледового городка, после дефиле состоится награждение участников конкурса "Лай-мода" и вручение памятных призов от генерального партнера – магазина постоянных распродаж "Галамарт" и партнера – торговой марки "Таёжный дар". Завершится праздник новогодним фейерверком.

Организатором конкурса является Центр культуры и творчества "Тюмень" при поддержке департамента культуры города Тюмени.

Муниципальное автономное учреждение культуры города Тюмени "Центр культуры и творчества "Тюмень" создано 24 июля 2006 года. В структуре ЦКиТ "Тюмень" объединились три муниципальных учреждения культуры: Дом культуры и творчества "Торфяник", Дом культуры "Орфей" и Дом культуры "Водник". Директор учреждения - Сергей Трифонов.