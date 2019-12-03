На Цветном бульваре строят ледовый городок по мотивам сказки Ершова

В Тюмени ледовый городок по мотивам произведения Петра Ершова "Конек-горбунок" возводят на Цветном бульваре. Здесь появятся два десятка скульптурных композиций, среди которых горка "Рыба-кит", лабиринт "Жар-птица", волшебные чаны и дворец "Град-столица".
"Стилистическое оформление ледовых сооружений основано на образах архитектуры древнерусского зодчества. Каждая композиция будет подсвечена изнутри", — рассказали в пресс-службе администрации города.
Ледовый город будет разделен на несколько зон, где смогут найти себе занятия как дети, так и взрослые. Возле 28-метровой ели появятся Дед Мороз и Снегурочка.
Подрядчики уже приступили к установке конструкций, при благоприятных погодных условиях ледовый городок будет завершен к середине декабря.
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