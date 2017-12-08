Тюменцам представят "Детский музей истории русской открытки"

16 декабря в музейном комплексе имени Словцова откроется выставка "Детский музей истории русской открытки".
В России открытые письма были введены в обращение 1 января 1872 года. Самыми первыми иллюстрированными открытками в России считают виды с изображением достопримечательностей Москвы, появившиеся в 1895 году.
Выставка почтовых карточек будет охватывать разные периоды отечественной истории с конца XIX века до наших дней. В зале "Мир сказки" тюменцы увидят проиллюстрированные на почтовых карточках сказки Пушкина и других великих русских и зарубежных писателей. Зал "Дети России" представляет старинные открытки, детально раскрывающие образ ребенка царских времен. Зал "Дети СССР" демонстрирует широкую ретроспективу изображений детей уже новой эпохи – Советского Союза.
"Зал "Праздники" никого не оставит равнодушным! Жители огромной страны с помощью открыток посылали друг другу поздравления и с днем ангела, и с Новым годом, и со святками, и с днем рождения. А позднее, в советский период, добавились поздравления с 8 марта, 23 февраля, 1 мая и другими праздниками", — рассказывают в пресс-службе музея.
В зале "Космос" можно будет осмотреть открытки с портретами легендарных космонавтов, ученых и изобретателей. Зал "Русская старина" будет посвящен истории и народному творчеству.
В "Игровом" зале юных гостей ждут мастер-классы по изготовлению открыток, участие в интерактивных спектаклях, постановках и других праздничных событиях. Своими руками ребята смогут создать собственную почтовую карточку на любой сюжет и поздравить с днем рождения и праздниками маму, папу и других близких им людей.
Открытие выставки состоится 16 декабря в 14:00 в музейном комплексе имени И.Я. Словцова (ул. Советская, 63). График работы музея: среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье с 11:00 до 20:00.
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