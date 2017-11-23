Тюменцы напишут географический диктант

В Тюмени международная акция "Географический диктант" пройдет на семи площадках. Мероприятие проводится Русским географическим обществом в третий раз.

Образовательная акция состоится 26 ноября в 12.00 по местному времени во всех регионах России и за рубежом. Диктант будет включать в себя 30 тестовых заданий, разделенных на три блока. Первый состоит из вопросов на знание географических понятий и терминов. Второй направлен на проверку умений работать с картой. Третий – на определение географических объектов по записям дневников путешественников и отрывкам из художественных произведений, рассказывают в ТИУ, который станет одной из площадок диктанта в Тюмени.

Также акция пройдет в ТюмГУ, в Тюменском техникуме индустрии питания коммерции и сервиса, региональном центре допризывной подготовки и патриотического воспитания "Аванпост", ТВВИКУ, Тюменском президентском кадетском училище, молодежном клубе тюменского областного отделения РГО.

Диктант будет проходить очно и онлайн на сайте проекта: dictant.rgo.ru. Принять участие в нем может каждый желающий.

Высшая оценка, которую можно получить за диктант, – 100 баллов, низшая – 0. Пока средний балл участников прошлых диктантов не превышает трех по пятибальной шкале.

Вместе с россиянами географический диктант напишут жители 25 стран, акция пройдёт в Австралии, Азербайджане, Аргентине, Великобритании, Дании, Норвегии, Сербии, Сирии, Турции, Черногории, Чехии, Китае, Румынии.