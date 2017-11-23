В "Доме Пионеров" пройдет музыкальный вечер мужского трио

Мужское трио из Димитровграда "Баумана 33" выступит в ресторанно-гостиничном комплексе "Дом Пионеров" в эту субботу, 25 ноября. Начало в 18:00.

Ансамбль "Баумана 33" не впервые выступает в ресторане "Столичном", который входит в состав ресторанно-гостиничного комплекса, и уже полюбился слушателям. Прекрасные аранжировки, потрясающее сочетание голосов, профессионализм исполнения и харизма каждого участника делают трио оригинальным.

Ансамбль "Баумана 33" – это коллектив, исполняющий в основном бардовские песни, в том числе и своего авторства. Название коллектива произошло от адреса в городе Димитровград. Именно там, на улице Баумана в доме 33, зародился ансамбль, там придумывались раскладки на голоса первых песен, там были первые репетиции. Артисты становились лауреатами и почетными гостями всевозможных фестивалей авторской песни, проходивших по всей России.

Уникальный ресторанно-гостиничный комплекс "Дом Пионеров", известный своим музеем экспонатов советской эпохи, расположен под Тюменью, на 27-м км Ялуторовского тракта, стр.1/1. Телефон для справок: 8 (3452) 21-88-99.