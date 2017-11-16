Международная научная конференция по комплексному сопровождению людей с аутизмом пройдет в Тюмени

С 4 по 6 декабря в Тюмени состоится IX Международная научно-практическая конференция "Комплексное сопровождение лиц с тяжелыми и множественными нарушениями развития и расстройствами аутистического спектра".

Как рассказали организаторы, 4 декабря для обмена опытом будут организованы презентационные площадки на территории тюменских школ, детских садов, реабилитационных центров. 5 декабря в ДК "Нефтяник" специалисты обсудят содержательные, методические и организационные вопросы системы комплексного сопровождения. 6 декабря развернутся дискуссии и лекции по темам: дошкольное, школьное, профессиональное и дополнительное образование детей с РАС и ТМНР, методические основы сопровождения детей с РАС, взрослая жизнь людей с РАС и ТМНР, медицинское сопровождение детей и взрослых с РАС и ТМНР.

Эту непростую тему будут обсуждать ученые из Москвы, Перми, Пскова, Красноярска, Краснодара , Хабаровска, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Воронежа, Тюмени и других городов России, а также специалисты из Украины, Белоруссии и Германии.

Инициатор проведения конференции — межрегиональная коалиция общественных организаций родителей детей с расстройствами аутистического спектра. С конца 1990-х годов каждые два года конференцию принимали Москва, Пермь, Самара и Псков. VIII конференция состоялась в 2015 году в Красноярске. Именно там было озвучено предложение провести очередную конференцию в Тюмени.

"Этот выбор не случаен. В нашем регионе ведется большая работа по созданию условий для образования и социализации людей с инвалидностью и расстройствами аутистического спектра. Заместители губернатора Наталья Александровна Шевчик и Ольга Александровна Кузнечевских поддержали идею проведения конференции на Тюменской земле", — говорят в МАУ "ТГМЦ".

Тюменские организаторы приглашают к участию представителей родительских и общественных отечественных и зарубежных организаций, федеральных и региональных министерств и ведомств, ученых и практиков из сферы образования, здравоохранения, социальной защиты, бюро медико-социальной экспертизы.

Организаторы рассчитывают, что тюменская конференция станет очередным шагом в развитии помощи детям и взрослым с психическими расстройствами и расстройствами аутистического спектра (таких детей только с инвалидностью по данным департамента социального развития 2050 человек), а регион получит признание со стороны широкого круга общественности и специалистов, работающих с детьми и взрослыми с ОВЗ и инвалидностью в России и за рубежом.

Участие в конференции бесплатное, необходима регистрация.