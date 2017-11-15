Тюменские омоновцы вернулись из очередной командировки

В течение трех месяцев сотрудники отряда мобильного особого назначения Управления Росгвардии по Тюменской области обеспечивали безопасность и охрану общественного порядка в Северо-Кавказском регионе и участвовали в контртеррористических операциях.

Сегодня, 14 ноября, сослуживцев встречали начальник штаба Управления Росгвардии по Тюменской области полковник Играм Мислимов, командир ОМОНа полковник полиции Олег Сидорчик, руководители отделов и служб Управления Росгвардии по Тюменской области, коллеги, родные и близкие.

Командир прибывшего отряда полковник полиции Геннадий Ескин доложил начальнику штаба о прибытии и успешно выполненных задачах, стоявших перед сотрудниками спецподразделения.

Играм Мислимов поблагодарил сотрудников за службу, высокий профессионализм и отметил, что отряд с честью выполнил все поставленные служебно-боевые задачи и самое главное вернулся на Родину без потерь, выразил слова признательности родным, которые все это время с пониманием и любовью ждали своих сыновей, мужей и отцов. Пожелал всем крепкого здоровья и дальнейших успехов в службе. Особо отличившимся сотрудникам в период служебной командировки были вручены благодарности.

"Радостное событие сегодня в день возвращения отряда и то, что в строю у нас именинник. Желаю Вам всего самого наилучшего, свершения намеченных планов, любви и счастья" - поздравил начальник штаба с днем рождения прапорщика полиции Николая Собчикова.

К выполнению служебных обязанностей на территории области офицеры и бойцы ОМОНа приступят после краткосрочного отпуска, сообщает пресс-служба ведомства.