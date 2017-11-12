В Тюмени откроют отделение для пожилых людей с деменцией

Отделение социализации для пожилых людей, страдающих деменцией, откроется на базе Областного геронтологического центра 16 ноября. Здесь будут присматривать за бабушками и дедушками, у которых проявляются нарушение памяти, снижение способности ориентироваться в пространстве, отказ от самостоятельного приема пищи.

По словам директора Областного геронтологического центра Маргариты Бабушкиной, многие хотели бы оставить близкого человека в знакомых ему домашних условиях, но не у всех есть возможность приглядывать за ним днем или во время отпуска. Кроме того, впервые столкнувшиеся с проблемой деменции люди зачастую сами нуждаются в психологической и информационной поддержке и помощи социальных работников.

В отделении вместимостью до 10 человек созданы комфортные, безопасные условия для пожилых людей, обеспечен их досуг и квалифицированное обслуживание. Пожилые люди могут находиться в отделении от двух до десяти часов. Здесь есть зал для физической культуры, комната для творчества, зоны отдыха, пищеблок.

Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, отделение будет работать на платной основе, но, так как сам проект носит социальную направленность, цены будут доступны.

Торжественное открытие состоится 16 ноября в 12:00 по адресу пр. Солнечный, 10 . Для участников Дня открытых дверей проведут обзорную экскурсию по центру, а специалисты центра дадут консультации.