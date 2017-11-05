Центр культуры и творчества "Тюмень" порадовал жителей города праздничным концертом

Праздничный концерт, посвященный Дню народного единства, состоялся в Тюмени на Цветном бульваре 4 ноября. Творческие коллективы Центра культуры и творчества "Тюмень" в течение двух часов радовали жителей города своим творчеством.

Открыл праздничный концерт Тюменский духовой оркестр под руководством дирижера Тимура Бахрова, они исполнили "Старинный марш Триумф победителей", марш "Прощание славянки" и другие композиции. Продолжила концерт солистка Центра культуры и творчества "Тюмень" Наталья Малаенко, в ее исполнении прозвучали полюбившиеся публике композиции, такие как "Гляжу в озера синие", "Такой у нас характер", а также Наталья исполнила дуэтом с Михаилом Шепеленко композицию под названием "Я - огонь, ты - вода".

Хореографическая студия татаро-башкирского танца "Аккош" представила гостям мероприятия татарский танец "Аулак ой". Продолжил развлекать публику Айзат Насибуллин, он исполнил зажигательную песню "Сайра Сандугач", под которую зрители водили хороводы и пустились в пляс.

Хоровая группа ансамбля песни и танца "Сибирь" исполнила знаменитые композиции, среди которых "Птица счастья", "Эх, гармошечка" и "Казачья". Завершила концерт вокальная группа Дома культуры "Водник", совместно с Ириной Бархатовой и сводным молодежным ансамблем.

"Я хочу поздравить всех жителей города с этим замечательным праздником – Днем народного единства. Желаю всем мира, любви, благополучия и культурного процветания. Я очень горжусь нашими творческими коллективами и мы будем и дальше радовать жителей города своим творчеством и новыми произведениями", - резюмировал Сергей Трифонов, директор муниципального автономного учреждения культуры города Тюмени "Центр культуры и творчества "Тюмень".