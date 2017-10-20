В Тюмени стартовал международный театральный фестиваль "Живые лица"

IX Международный театральный фестиваль "Живые лица" пройдет в Тюмени с 20 по 22 октября. В течение трех дней на тюменских сценах выступят коллективы из России, Европы и ближнего зарубежья.

Тюмень на фестивале представят резидент МТЦ "Космос" – театральная студия "Тишина" со спектаклем-фантасмагорией "Ревизор" и Продюсерский центр "Бaza" с проектом VR-ТЕАТР "В поисках автора", пишет "Мой портал".

"Живые лица" получили международный статус и в этом году в Тюмень приехали сразу три зарубежных театра: Независимый театральный проект Юлии Розы Штёкль (Австрия) с монодрамой "Покидая Циллерталь", Ереванский государственный театр пантомимы (Армения) с мимодрама "Игра", Авторский театр Татьяны Малиновской-Тышкевич “Nie ma” (Польша) со спектаклем "Идиот".

Также запланировано участие двух столичных коллективов: театральный проект "Двое" покажет спектакль "Двое" и Мастерская В.В. Меньшова и В.В. Алентовой ВГИК им. С.А. Герасимова представит курсовой спектакль "Старосветские помещики". Регионы представят театр кукол "Гулливер" (Курган) со спектаклем "Паноптикон", танцевальная компания "Окоём" (Екатеринбург) с хореографическим бессюжетным спектаклем "Чистое, хорошее место", Архангельский молодёжный театр со спектаклем "Пираньи. Дневник 12-летнего".

Кроме того, в этом году в рамках фестиваля впервые пройдет Международная научно-практическая конференция "Театр тотального присутствия", где будут обозначены актуальные для молодёжных театров вопросы. Для участников будет организована серия мастер-классов от членов жюри и приглашённых гостей фестиваля.

По традиции фестиваля вход на спектакли – бесплатный. Постановки можно будет увидеть на двух площадках МТЦ "Космос" (основной и малой), концертном зале ТГИК и Тюменском Драматическом театре (сцена на 5 этаже). С полной программой фестиваля можно ознакомиться на космосцентр.рф

