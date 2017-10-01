В Ишиме молодых врачей обеспечивают жильем

Девять молодых врачей разных специальностей устроились на работу в областной клинической больнице №4 города Ишима. Двое из них затем отправились работать в села, а остальные – остались и получили жилье.
Как рассказали в пресс-службе губернатора, большинство специалистов обучалось в Тюменском государственном медуниверситете по целевому набору больницы, в которой потом проходили практику.
"Для молодых, начинающих свою карьеру, врачей у нас созданы благоприятные условия. В больнице имеется хорошая материальная база, работают опытные, высококвалифицированные специалисты. Благодаря наставничеству, которое развито в учреждении, ребята быстро вольются в коллектив и освоятся на новом рабочем месте", - отметил главврач больницы Дмитрий Бутов.
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