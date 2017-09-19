Ярковский район получит около 2 млн рублей на реализацию проекта по поддержке детей

Ярковский район стал победителем конкурса федерального Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Отличительной особенностью конкурса является нацеленность проектов на внедрение эффективных практик работы с семьями и детьми, включая наставничество.

Условиями конкурса предусмотрено включение не менее трех базовых мероприятий с участием наставников (подбор, обучение и информационно-методическое сопровождение наставников, подготовка детей к принятию в свою жизнь нового значимого взрослого человека, а также подготовка и реализация мероприятий, в том числе массовых, для обеспечения продуктивного общения и взаимодействия пар "взрослый – ребенок").

В конкурсе приняло участие более 90 проектов из 43 субъектов Российской Федерации, в том числе 6 из Тюменской области.

По итогам конкурса для финансовой поддержки отобраны 23 проекта муниципальных образований из 22 субъектов Российской Федерации, в том числе проект Ярковского района "Траектория сопровождения". Сумма финансовой поддержки составит 1,9 млн рублей.

Проект "Траектория сопровождения" направлен на создание эффективной районной многоуровневой системы профилактики социального сиротства, сохранение и восстановление семейного окружения ребенка, реабилитации семей группы риска, обеспечивающей координацию деятельности и оказание комплексной правовой, психолого-педагогической, медико-социальной помощи семьям и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, замещающим семьям и детям, воспитывающимся в них.

Результатом реализации проекта станет снижение числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе с привлечением специалистов вновь созданной службы наставников, увеличение доли числа семей, отметивших улучшение детско-родительских отношений и отношений с социальным окружением благодаря помощи наставников и участию в мероприятиях проекта, формирование в обществе ценностей семьи, ребенка, ответственного родительства, позитивного восприятия института устройства детей, оставшихся без попечения родителей.

В 2016 году в аналогичном конкурсе также принимали участие муниципальные образования Тюменской области. Победителями стали инновационные программы Юргинского района и Ялуторовска, сообщает пресс-служба губернатора.

Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, создан в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 26 марта 2008 года № 404 "О создании Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации". Учредителем Фонда от имени Российской Федерации является Министерство труда и социальной защиты.