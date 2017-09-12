Тюменские соревнования по робототехнике можно смотреть онлайн

Сегодня проходит второй день региональных соревнований "Кубок РТК: Тюмень" в рамках V недели информационных технологий в регионе. Участвуют в мероприятии 27 команд.

Как отмечают организаторы, пока это самый масштабный и сложный конкурс по робототехнике в Тюменской области. Каждая команда представляет робота, который должен пройти полосу препятствий за максимально короткое время.

Спуск по ступенькам, участки с камнями, шариками, высокой травой, слепая шахта, камера с туманом – это только малая часть испытаний, подготовленных роботам. Трасса для этого собиралась специально, Тюменская область стала первым регионом, где появилась собственная сертифицированная площадка для Кубка РТК. Цель ее – стимулировать ребят создавать роботы, которые смогут работать в экстремальных ситуациях: после землетрясений, цунами, особенно на сложном рельефе.

Всего соревнования проходят по трем номинациям. В первой – "Искатель" - участвуют ребята от 10 до 14 лет, они дистанционно проводят робота по всем этапам. У ребят постарше задания сложнее. Для них подготовлены две номинации: "Экстремал" и "Экстремал PRO". Их главное отличие – управлять роботом нужно не только дистанционно, но и практически вслепую – полагаясь только на камеру, установленную на самом роботе.

Соревноваться ребята будут почти целый день. Онлайн-трансляция Кубка РТК: Тюмень идет на сайте ИНФОТЕХа. Итоги будут озвучены 13 сентября.

Кроме победителей в номинациях ребята получат дополнительные призы за самого мобильного робота, лучших в категории манипуляторов и автономных роботов, сообщает ИА "Тюменская линия".