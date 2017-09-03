Юные тюменцы создают роботов из лего

Тюменские школьники из клуба "RoboCraft" при Тюменском педколледже презентовали возможности образовательных конструкторов в рамках прошедшего Августовского педагогического форума.



Например, юные конструкторы сообрази из лего щенка, который с помощью различных датчиков может общаться и играть с оператором. Интересным экземпляром стал сортировщик, который сканирует и загружает цветные объекты, а затем раскладывает их в соответствующие контейнеры. Также был создан робот, который с помощью датчика цвета выбирает спиннер, устанавливает его на ось и запускает, пишут "Аргументы и факты – Тюмень".

Как рассказала пресс-секретарь департамента образования и науки Тюменской области Евгения Самохвалова, в числе разработок - модель аппаратно-программного комплекса "ТюмРВЛ" для восстановления лесов, основное преимущество которого состоит в автономности роботов, использовании технологии удаления пней методом дробления, посадки саженцев с закрытой корневой системой.

Большой популярностью у гостей форума пользовался робот Игорь, который перемещался по площадке, здоровался с посетителями и раздавал приглашения на занятия робототехникой.