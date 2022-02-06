Роботов из конструктора собирают тюменские подростки в "Кванториуме"

Степан Ляпин в "Кванториуме" собрал робота-футболиста. С помощью инфракрасных датчиков машина определяет, где находится специальный мячик. Компас на роботе помогает ему ориентироваться в пространстве. Колеса тоже умные - робот может ехать вперед, назад и вбок. Мобильность в футболе важна.

Лего-программирование тюменским детям преподают четыре педагога. Для малышей и подростков разные программы. Дети 7-11 лет осваивают то самое лего, а для более взрослых ребят предназначен металлический конструктор разных видов.

Диме Рослякову 14 лет, он уже четыре года занимается в детском технопарке "Кванториум". Его интересуют роботы - их он и собирает из конструктора. Два раза в неделю по полтора часа - этого достаточно, чтобы самому придумывать необычную технику.

Дима собрал робота-сортировщика. Он умеет ездить и самостоятельно определять, какой конструктор, имитирующий отходы, экологичный.

"Он определяет, что это ненужный мусор, хватает его и отвозит в сторону, складывая там. Экологичный же берет и ставит в нужное место - на себя", - рассказал Дима Вслух.ру.

"Дети изучают основы программирования, механики и электротехники. Развивают фантазию и воображение. Ребята собирают роботов настолько быстро, что многие позавидуют", - рассказала педагог дополнительного образования детского технопарка "Кванториум" Альфия Игнеева.