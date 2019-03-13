"Конструктория" снова едет в Тобольск

Фото предоставлено организаторами

В последние выходные марта в Тобольске пройдет игротека. Помимо конструкторов и детской железной дороги, гостей мероприятия 30 и 31 марта в СОК "Центральный" ждут творческие и развивающие мастер-классы.

Одним из партнеров, которые проведут развивающие мастер-классы станет Детский центр "Капитошка". А организаторы привезут с собой уже полюбившиеся тобольским детям мастер-классы по изготовлению магнитов, индийских мандал и новинку - изготовление волшебных коробочек.

"Для гостей игротеки пройдет танцевальный мастер-класс от лучших волонтеров Тобольска. Часть билетов на первый день "Конструктории" будет подарена самым социально активным семьям города", - поделилась депутат Тюменской облдумы Елена Кашкарова, идейный вдохновитель мероприятия.

В рамках "Конструктории" Тобольск приедет ежегодный "Детский книжный обменник", на который можно принести хорошую, но ненужную дома книгу и обменять ее на интересную и нужную.

Оба дня игротеки будут проходить розыгрыши конструкторов и сбор пластиковых крышек, которые отправятся в Тюменский полимерный завод на переработку. Вырученные от сдачи крышек денежные средства будут направлены в благотворительный проект социального партнерства "Ключ к жизни".

Узнать подробности о мероприятии и купить билеты по промо-цене можно здесь.

Семейная игротека "Конструктория" будет проходить в СК "Центральный" (4 мкрн, 87/1) с с 10:00 до 19:00 30-31 марта.