Еще одно блюдо замыслили приготовить на трехметровой ялуторовской сковороде

Праздник "Грибной бум" пройдет 9 сентября в Ялуторовске. Организаторы готовят большую программу, которая пройдет на территории Ялуторовского острога. Это грибной карнавал, грибные мастер-классы и, среди прочего, приготовление жареной картошки с грибами "по-ялуторовски" на трехметровой сковороде.

На дегустацию грибных блюд ялуторовчан и гостей города ждут с 14 часов. Вход свободный.

Напомним, ранее на знаменитой сковороде неоднократно готовили гигантский блин, жарилась на ней и яичница из тысячи яиц.