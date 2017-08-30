Еще одно блюдо замыслили приготовить на трехметровой ялуторовской сковороде

15:20 30 августа 2017
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
pixabay.com

Праздник "Грибной бум" пройдет 9 сентября в Ялуторовске. Организаторы готовят большую программу, которая пройдет на территории Ялуторовского острога. Это грибной карнавал, грибные мастер-классы и, среди прочего, приготовление жареной картошки с грибами "по-ялуторовски" на трехметровой сковороде.

На дегустацию грибных блюд ялуторовчан и гостей города ждут с 14 часов. Вход свободный.

Напомним, ранее на знаменитой сковороде неоднократно готовили гигантский блин, жарилась на ней и яичница из тысячи яиц.

Теги: Ялуторовск , грибы , дегустация
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Сентябрь, 2017