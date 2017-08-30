Еще одно блюдо замыслили приготовить на трехметровой ялуторовской сковороде

Праздник "Грибной бум" пройдет 9 сентября в Ялуторовске. Организаторы готовят большую программу, которая пройдет на территории Ялуторовского острога. Это грибной карнавал, грибные мастер-классы и, среди прочего, приготовление жареной картошки с грибами "по-ялуторовски" на трехметровой сковороде.
На дегустацию грибных блюд ялуторовчан и гостей города ждут с 14 часов. Вход свободный.
Напомним, ранее на знаменитой сковороде неоднократно готовили гигантский блин, жарилась на ней и яичница из тысячи яиц.
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