Тюменский театр кукол объявляет 50%-ные скидки

В ближайшую субботу, 26 августа, в 11:00 откроются кассы Тюменского театра кукол, подразделения ГАУК ТО "Тюменское концертно-театральное объединение". В этот день тюменцы и гости города смогут приобрести билеты на спектакли нового сезона со скидкой 50% и принять участие в развлекательной программе.

Юным зрителям покажут премьерный спектакль "Озорной гусенок". Представление начнется в 10:30 и в 12:00 в малом зале. Помимо спектакля, ребят ждёт дефиле театральных кукол, игровая программа, а также встреча с героями полюбившихся постановок. А зрители постарше смогут бесплатно насладиться музыкальным спектаклем "Не хочу быть собакой".

Напомним, что 72-й сезон Тюменского театра кукол стартует 1 сентября. В воскресенье, 3 сентября, состоится интересное событие в культурной жизни юных тюменцев – "День открытых дверей в 72-ой театральный сезон". В этот день гости театра увидят яркую экспозицию кукол и сценических костюмов. Помимо выставки, актеры проведут мастер-класс кукловождения, а художники-бутафоры научат ребят расписывать кукол. Каждый желающий сможет приобщиться к театральному искусству, попробовать себя в роли актера-кукловода и сфотографироваться с любимыми героями.

А уже 9 сентября состоится премьера спектакля для младших школьников "Золотой петушок" по одноименному произведению А.С. Пушкина (в постановке режиссёра из Нижнего Новгорода Елены Османовой).

Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области "Тюменское концертно-театральное объединение" создано 7 апреля 2014 года. В структуре ТКТО объединились пять государственных учреждений культуры: Тюменская филармония, Тюменский театр кукол, Большой Тюменский драматический театр, Тобольский драматический театр имени П.П. Ершова, Дворец культуры "Нефтяник" имени В.И. Муравленко. Генеральный директор объединения – Юлия Шакурская.