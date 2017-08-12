На помощь тюменским детям-инвалидам приходят мобильные реабилитационные службы

Созданные в Тюменской области мобильные реабилитационные службы приходят на помощь семьям с детьми-инвалидами. За первое полугодие 2017 года реабилитационные мероприятия на дому провели в 68 семьях региона.

Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, в состав мобильной реабилитационной службы входят логопед, психолог, специалист по физической культуре. Мобильные бригады оказывают помощь на дому в тех случаях, когда нет возможности посещать учреждения соцобслуживания. В приоритете - семьи с детьми, получившими инвалидность впервые, где и ребенок и родитель – инвалиды, где воспитываются два и более ребенка с ограниченными возможностями здоровья, где ребёнок-инвалид воспитывается старшим поколением и т.д.

Сегодня служба значительно расширила границы своей деятельности – мобильные подразделения появились в Уватском, Ялуторовском, Нижнетавдинском, Голышмановском, Казанском районах, Заводоуковском городском округе и в двух социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних в Ишиме и Тобольске.