Тюменцам предлагают стать донорами костного мозга

16:13 13 августа 2017
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emex-medical.ru
| Фото: emex-medical.ru

Акция, приуроченная к Всемирному дню донора костного мозга, пройдет в Тюмени с 1 по 30 сентября, пишет "Вслух.ру".

Весь сентябрь желающие смогут прийти в Центр медицинской диагностики "Новамед" на улице Малыгина, 49/4 и сдать 9 мл крови для попадания в Национальный регистр.

Процедура забора крови для тюменцев абсолютно бесплатна и безвредна. Напомним, что в регистр уже входят сотни тюменцев. И несколько жителей Тюмени уже стали донорами костного мозга для людей из разных городов.

Теги: доноры , акции
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