Больше половины курящих тюменцев хотят бросить

В Тюменской области с 2014 года число некурящих выросло с 63% до 71%, а число курящих снизилось с 32% до 24%. Такие данные приводит Роспотребнадзор в своем социологическом исследовании отношения взрослого населения региона к табакокурению.

Согласно результатам опроса, среди тюменцев выросло число курящих, которые хотят оставить эту привычку: 58% респондентов в 2017 году против 51% в 2014-м. Притом не задумывались над этим 24% опрошенных курильщиков, еще 18% сообщили, что бросать не намерены.

У тюменцев поинтересовались и тем, какие методы борьбы с табакокурением они считают действенными. Около трети респондентов отметили, что стоит ограничивать продажу табачных изделий, 26% полагают, что в деле борьбы с курением весьма кстати лекции в школах и вузах, 24% — за социальную рекламу по телевизору и в интернете, 18% выступили за устрашающие картинки на пачках сигарет. Часть опрошенных тюменцев предложили свои варианты ответов: высокие цены на сигареты, увеличение штрафов за курение, приравнять сигареты к наркотикам, прекратить продажу табачных изделий.

Для исследования с 2014 по 2017 год было опрошено 1493 человек: 30% мужчин и 70% женщин, из них 48% городское население и 52% — сельское. Респонденты были отобраны методом случайной выборки, без учета социального и экономического статуса.