"Щелкунчик" оживет на сцене ДК "Нефтяник"

Тюменская филармония и Тюменский государственный институт культуры представят совместный проект – музыкальную сказку П.И. Чайковского "Щелкунчик" с хореографическими иллюстрациями. Представление пройдет 1 июня на сцене ДК "Нефтяник".

Любимая история будет представлена в новом формате. На сцене одного из красивейших залов города выступит Тюменский филармонический оркестр, юные рассказчики Юлия Бессонова и Амит Камбодж, а также студенты кафедры народного танца.

Когда встречаются музыкальное и хореографическое искусство, когда концертный зал ослепляют улыбки детей – сказка оживает!

Прожить эту историю зрителям предстоит под звуки торжественного марша, красивого вальса, прекрасных мелодий в исполнении симфонического оркестра. Тюменцы смогут не только увидеть сказку, которую, читая, много раз рисовали в своем воображении, но и послушать живое исполнение великого творения русского композитора Петра Ильича Чайковского.

Большой детский праздник состоится 1 июня во Дворце Культуры "Нефтяник". Начало в 11.00. Билеты можно приобрести на сайте или по адресу ул. Республики, 34 и Осипенко, 1.

Справка. Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области "Тюменское концертно-театральное объединение" создано 7 апреля 2014 года. В структуре ТКТО объединились пять государственных учреждений культуры: Тюменская филармония, Тюменский театр кукол, Большой Тюменский драматический театр, Тобольский драматический театр имени П.П. Ершова, Дворец культуры "Нефтяник" имени В.И. Муравленко. Генеральный директор объединения – Юлия Шакурская.