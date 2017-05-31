Международный конгресс кардиологов: лечить лучше, спасать больше

В Тюмени завершился VIII Международный конгресс "Кардиология па перекрестке наук", который проходил 24-26 мая и традиционно собрал ведущих российских и зарубежных специалистов.

В этом году более шестисот участников из России, Белоруссии, Бельгии, Латвии, Польши, Румынии, Украины, Узбекистана и Чехии обсудили актуальные проблемы современной науки и медицины.

Основная идея нынешнего конгресса заключалась в презентации возможностей комплексного подхода к профилактике, диагностике и лечению сердечно-сосудистых и сопутствующих заболеваний.С лекциями и докладами выступили эксперты в области кардиологии, онкологии, генетики, акушерства и гинекологии, психиатрии, фармакологии.

Томский исследовательский медцентр: от гена до поведения человека

Впервые состоялась презентация Томского национального исследовательского медицинского центра РАН. Крупнейший в России исследовательский центр был создан в 2016 году, в его состав вошли ведущие НИИ Томска и Тюменский кардиологический научный центр. Благодаря объединению крупных институтов и интеграции научного потенциала проводятся исследования от "гена до поведения человека", растут наукометрические показатели, количество патентов, внедренных разработок. Особое внимание ученые Томского НИМЦ уделяют превентивной медицине, когда заболевания выявляются на ранних стадиях – это позволяет назначать своевременное лечение и избегать тяжелых осложнений. Сегодня центр возглавляет профессор, академик РАН Евгений Чойнзонов.

На конгрессе исследования представили руководители и ведущие НИИ Томска и Тюмени. С докладами выступили известные во всем мире российские ученые, среди которых академик РАН, ученый-генетик Валерий Пузырев, академик РАН, ученый-кардиолог Сергей Попов, член-корреспондент РАН Вадим Степанов (Томск), профессор Вадим Кузнецов (Тюмень) и другие.

В письменном обращении к участникам конгресса руководитель Федерального агентства научных организаций России Михаил Котюков отметил: "России, безусловно, нужна сильная конкурентоспособная наука. Крупные конференции и конгрессы способствуют объединению опыта и знаний, дают возможность обсудить сложные вопросы и выработать единую тактику для решения той или иной проблемы".

Мультидисцилпинарный подход как залог успешного лечения

"Конгресс-2017 уникален именно тем, что мы на деле реализовываем тот лозунг, который родился восемь лет назад – кардиология на пересечении наук", - подчеркнул директор Тюменского кардиологического научного центра, профессор, заслуженный деятель науки РФ Вадим Кузнецов. Специалисты сходятся во мнении, что именно междисциплинарный подход - залог успешной диагностики и лечения. Говоря иными словами, нужно лечить больного, а не болезнь.Часто сложные пациенты страдают сразу несколькими заболеваниями. В таких случаях крайне важно подбирать лечение с учетом всех факторов и индивидуальных особенностей. Этим и занимается персонифицированная медицина. Сравнительно новое направление –кардиоонкология – изучает подходы к лечению онкологических пациентов с кардиологической патологией. На конгрессе специалисты обсудили эту серьезную проблему в рамках симпозиума "Кардиологические проблемы в онкологии".

Задача подобных научных форумов - образовательная. Врачи учатся новому в диагностике, лечении и профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. В этом смысле обмен опытом с коллегами из других регионов и стран очень важен. Перед врачами и учеными стоит задача по внедрению новых технологий и методов на основе достижений фундаментальной науки для решения конкретных медицинских проблем. Широкое развитие получила трансляционная медицина. Медицинское и научное сообщества объединяют усилия для повышения качества оказываемой помощи, улучшения жизни и здоровья людей.

"Я в Тюмени первый раз. Конгресс поразил своей широтой и отличной организацией. Свои исследования представляли специалисты действительно высочайшего уровня. Важно, что врачи и ученые могут общаться. Именно такие контакты и продвигают науку, ведь наука границ не имеет. Мы можем обмениваться опытом и передавать свои знания - во благо здоровья пациентов. Надеемся на дальнейшее сотрудничество со всеми коллегами", - отметила директор НИИ акушерства, гинекологии и перинатологии Томского НИМЦ, к.м.н. Наталия Белова.

О чем говорят ученые

Более ста лекций и докладов посвящены таким темам, как новое в ультразвуковой диагностике, врожденные пороки сердца, проблема внезапной смерти у детей и в спорте, возможности высокотехнологичных методов лечения, вопросы эффективности современных лекарственных препаратов, новые исследования в генетике и многое другое.

"Безусловно, в генетике есть такие разработки, которые в будущем могут повлиять на качество жизни человека, на долголетие. По большому счету, пока это из области мечтаний, но кое-какие работы в этом направлении уже ведутся. Например, возможность изъять дефектный участок генома и заменить его на здоровый. Говорить о практическом применении сегодняшних генных разработок можно будет через несколько десятков лет. Однако даже в этом случае не стоит надеяться на чудо. Здоровье человека всегда будет в его руках, и никакие научные разработки не заменят физическую культуру и здоровый образ жизни", - отметил научный руководитель Томского НИМЦ, профессор, академик РАН Валерий Пузырев.

Команда Тюменского кардиоцентра представила свой опыт применения методов ультразвуковой диагностики и высоких технологий. За последние десять лет смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в Тюменской области снизилась на 25%. "Мы доказали, что это связано с увеличением количества современных вмешательств на коронарных артериях. Большую роль играет и то, что жители региона могут проверить свое здоровье не только в областной столице. Например, сосудистые центры сейчас работают в районных центрах. В круглосуточном режиме мы оперируем пациентов с острым инфарктом миокарда. Только в прошлом году хирурги кардиоцентра прооперировали более 400 человек, и это серьезный вклад в сохранение здоровья наших жителей", - отмечает директор Тюменского кардиоцентра, профессор Вадим Кузнецов.

Врач отделения функциональной и ультразвуковой диагностики хабаровского Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии, к.м.н. Виктория Скидан: "Я приехала на конгресс впервые и осталась в восторге. Особенно меня порадовало отношение к науке. Здесь задачи ставятся и решаются командой, которая работает на достижение стопроцентного результата. Я поражена тем, что у науки здесь очень высокий уровень, и идеи быстро внедряются в практику. Наш стендовый доклад оценили и отметили, что мы работаем в первую очередь на практическом материале. Тюмень — это научная столица, которая развивается в нужном направлении".

Международное сотрудничество

Общение и обмен опытом с ведущими зарубежными специалистами – еще одна уникальная возможность конгресса. В этом году о достижениях зарубежной науки рассказали руководитель кафедры и отделения кардиологии Медицинского Университета Лодзи, главный редактор "Польского журнала кардиологии", профессор Ярослав Каспжак, руководитель отделения сердечно-сосудистых заболеваний Института кардиологии больницы Фундени, профессор Йоан Мирча Коман (Румыния), руководитель отделения кардиологии Института клинической и экспериментальной медицины, профессор Джозеф Кауцнер (Чехия), доцент научного отдела гипертонии и эпидемиологии отделения сердечно-сосудистых наук Университета Левена Татьяна Кузнецова (Бельгия) и другие. Ярослав Каспжак приезжает в Тюмень уже десятый раз. "Я не только могу получить здесь новые знания и рассказать коллегам о своем опыте, но и пообщаться с учеными и врачами, которые уже стали для меня близкими друзьями", - говорит ученый. Йоан Мирча Коман занимается изучением правых отделов сердца, в этом направлении много нерешенных вопросов.

Подводя итоги

За три дня в работе конгресса приняли участие более 600 человек из 9 стран мира, в сборнике тезисов докладов опубликовано 228 научных работ, онлайн-трансляцию смотрели свыше 300 человек. В рамках форума были организованы ХII Международный симпозиум по эхокардиографии и сосудистому ультразвуку, ХXIV ежегодная научно-практическая конференция "Актуальные вопросы кардиологии", конкурс докладов молодых ученых, конкурс стендовых докладов, выставка медицинского оборудования и научнойлитературы.

Конгресс аккредитован в системе непрерывного медицинского образования, участники получили 12 образовательных кредитов. Следующий конгресс "Кардиология на перекрестке наук" состоится в Тюмени в мае 2018 года, сообщается на сайте кардиоцентра.