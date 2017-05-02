Тюменские школьники проверят знания о Великой Отечественной войне

Тюменские школьники могут проверить свои знания о Великой Отечественной войне, приняв участие в тематической викторине, посвященной 72-летию Великой Победы.

Ответить на вопросы можно до 9 мая включительно, пройдя по ссылке. Уровень сложности вопросов зависит от возрастной категории участников. Тестовые задания рассчитаны для учеников 4-11 классов. При этом, начиная с 8 класса, школьники должны дать развернутые ответы.

Участникам, набравшим наибольшее количество баллов, организаторы викторины вручат сертификаты, сообщили в городском департаменте образования.