Ветераны тюменской социальной службы делятся опытом с преемниками

Ветеранская организация геронтологического центра Тюменской области ведет активную работу, организуя встречи бывших коллег. Если в январе на встречу пришло 14 человек, в апреле число участников мероприятий выросло до 35, сообщили в пресс-службе губернатора.
Объединение бывших коллег по работе помогает вовлечению ветеранов социальной службы в общественную деятельность, решению общих проблем, организации досуга и диалога поколений.
На днях прошла очередная встреча сотрудников отделения социального обслуживания на дому с бывшими коллегами. Молодые сотрудники с удовольствием знакомились с коллегами старшего поколения, рассказывали о своих достижениях и планах. Ветераны делились воспоминаниями и опытом, обменивались мнениями, ведь вопросы, которые приходится решать социальным работникам, со временем не меняются – их подопечным всегда нужны общение, внимание, забота.
Участники встречи выразили желание встречаться как можно чаще, в том числе дома у бывших коллег, организовывать для них, если нужно, социальное сопровождение на дому, а также подумать о возможности совместной деятельности.
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