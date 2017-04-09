Симфонический оркестр Мариинского театра даст концерт в Тюмени

Симфонический оркестр Мариинского театра под руководством всемирно известного маэстро Валерия Гергиева выступит в концертном зале им. Ю. Гуляева Тюменской филармонии 23 апреля в рамках XVI Московского Пасхального фестиваля.

Как рассказал директор Тюменской филармонии Андрей Чувашов, открытие фестиваля пройдет в день Великой пасхи, 16 апреля, в Большом зале Московской консерватории. Затем оркестр отправится в тур по стране, который приурочили к 135-летию со дня рождения композитора Игоря Стравинского.

"Тюменские коллективы филармонии в день Пасхи специальные концерты давать не будут", - сообщил также он.

Закрытие фестиваля состоится традиционно 9 мая на Поклонной горе в Москве – оркестр легендарной Мариинки даст большой концерт, посвященный празднованию Дня Победы, пишет ИА "Тюменская линия".