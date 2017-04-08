Тюменские ветераны и байкеры отправятся в патриотический мотопробег

Автопробег с участием байкеров, велосипедистов и мобильных групп ветеранов, пройдет в Тюменской области с 22 по 24 июня.

Следуя по маршруту Тюмень – Исетское – Ялуторовск – Заводоуковск, участники будут проводить патриотические уроки во всех населенных пунктах.

Главные цели экспедиции – воспитание патриотизма у молодежи, привлечение людей к здоровому образу жизни, развитие велосипедного транспорта и туризма среди жителей Тюменской области, пишет газета "Тюменская область сегодня".

Напомним, что это не первый авто-мото-велопробег "Сибиряки: дорогами побед". В 2016 году команда путешественников проехала по маршруту Тюмень-Тобольск, провела в населенных пунктах патриотические уроки, митинги и возложение цветов у мемориалов, посвященных войнам, погибшим в году Великой Отечественной войны.