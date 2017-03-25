В Тюменской области заработает горячая линия по вопросам качества соцуслуг

Общественная приемная тюменской региональной Ассоциации организаций социального обслуживания начнет принимать обращения граждан по телефону горячей линии с 1 апреля 2017 года, сообщили в пресс-службе губернатора.

На основе обращений специалисты приемной будут вести мониторинг качества оказания услуг, а также готовить предложения для органов власти по улучшению этого процесса.

Работа телефона горячей линии будет организована ежедневно с 08.00 до 16.00, с перерывом на обед с 12.00 до 13.00, кроме выходных и праздничных дней. Его номер - 8(3452) 39-92-32. В экстренных случаях сообщить о нарушениях можно по мобильному телефону президенту Ассоциации организаций социального обслуживания населения Тюменской области по номеру 8-904-491-01-44 (круглосуточно).

Отметим, что отделения Общественной приемной открываются на базе учреждений социального обслуживания, которые входят в ассоциацию: это Областной геронтологический центр, Областной центр реабилитации инвалидов, центр медицинской и социальной реабилитации "Пышма", пансионат для ветеранов войны и труда и еще 13 домов-интернатов.