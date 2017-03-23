Ледовые переправы начнут закрывать через неделю

13:31 23 марта 2017
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Фото: пресс-служба МЧС по Тюменской области

Окончание сезона ледовых переправ в Тюменской области придется на конец марта — начало апреля.

Ежедневно сотрудники инспекции по маломерным судам регионального управления МЧС мониторят толщину и качество льда на реках. Уже сейчас допустимую грузоподъемность снизили на шести переправах. До пяти тонн она уменьшилась на Туре в селе Покровском Ярковского района и на Иртыше в селе Тугалово Уватского района, до десяти тонн на Тоболе в селе Сорокино Ярковского района и на Иртыше в Увате и до сорока тонн на переправах Иртыша в селе Демьянском, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области.

Теги: ледовая переправа , весна
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