На Цветном бульваре можно будет сдать тест на ВИЧ

В Тюмени узнать свой ВИЧ-статус с помощью экспресс-теста горожане смогут 15 марта. Пункт мобильного тестирования Центра профилактики и борьбы со СПИДом будет работать на Цветном бульваре с 13.00 до 16.30.

Пройти тест можно анонимно, его результаты сообщат только сдавшему анализ человеку. Если диагноз окажется положительным, то его можно будет перепроверить в лабораторных условиях.

Напомним, в прошлом году Тюменская область вошла в двадцатку субъектов России с наиболее высоким уровнем заболеваемости вирусом иммунодефицита.