На Цветном бульваре можно будет сдать тест на ВИЧ

13:40 13 марта 2017
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В Тюмени узнать свой ВИЧ-статус с помощью экспресс-теста горожане смогут 15 марта. Пункт мобильного тестирования Центра профилактики и борьбы со СПИДом будет работать на Цветном бульваре с 13.00 до 16.30.

Пройти тест можно анонимно, его результаты сообщат только сдавшему анализ человеку. Если диагноз окажется положительным, то его можно будет перепроверить в лабораторных условиях.

Напомним, в прошлом году Тюменская область вошла в двадцатку субъектов России с наиболее высоким уровнем заболеваемости вирусом иммунодефицита.

Теги: профилактика , ВИЧ , тестирование , СПИД
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