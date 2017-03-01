ДК "Нефтяник" устроит весенний концерт для тюменцев почтенного возраста

Творческая команда Дворца культуры "Нефтяник", подразделения ГАУК ТО "Тюменское концертно-театральное объединение", поздравит тюменцев почтенного возраста с Днем защитников Отечества и Международным женским днем, а также началом весны. 3 марта в 15:30 здесь пройдет праздничный концерт для гостей из Пансионата для ветеранов войны и труда и Госпиталя для ветеранов войн.

Этот концерт – возможность сказать спасибо нашим ветеранам, которые посвятили свою жизнь заботе о Родине, окружающих и о будущем страны. В этот день зрителям золотого возраста подарят по-настоящему весеннее и праздничное настроение, добрые слова и благодарности, яркие впечатления и эмоциональные душевные концертные номера.

В поздравительной программе прозвучат любимые старые песни о главном из репертуара Эдиты Пьехи и Муслима Магомаева: "Хорошо!", "Верни мне музыку!", известные стихи русских поэтов, посвящённые мужчинам и женщинам. В концерте примут участие талантливые ребята из школы искусств "Этюд" Анна Васильева и Роман Векслер и студентка колледжа искусств Тюменского государственного института культуры Елизавета Шаламова. Они подготовили творческие выступления для тех, кого безмерно уважают и чтят.

Певица Юлия Варламова исполнит под сопровождение гитары старинные русские романсы, которые так любят наши бабушки и дедушки: "Только раз…", "Не уходи…" и другие.

Отметим, среди пациентов АСУСОН ТО "Пансионат для ветеранов войны и труда" и ГБУЗ ТО "Госпиталь для ветеранов войн" - ветераны Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, ветераны труда, реабилитированные лица и лица, пострадавшие от политических репрессий, граждане, пострадавшие от воздействия радиации, граждане, награждённые знаком "Жителю блокадного Ленинграда".

В учреждениях Тюменского концертно-театрального объединения продолжаются различные акции, приуроченные к приближающемуся Международному женскому дню. Билеты в театр или на концерт могут стать замечательным подарком на праздник.

Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области "Тюменское концертно-театральное объединение" создано 7 апреля 2014 года. В структуре ТКТО объединились пять государственных учреждений культуры: Тюменская филармония, Тюменский театр кукол, Большой Тюменский драматический театр, Тобольский драматический театр имени П.П. Ершова, Дворец культуры "Нефтяник" имени В.И. Муравленко. Генеральный директор объединения – Юлия Шакурская.