Почетный гражданин Тюмени Виктор Копылов празднует 85-летие

Почетный гражданин города Тюмени, директор НИИ истории, науки и техники Зауралья Тюменского индустриального университета, доктор технических наук, профессор Виктор Копылов отмечает 24 февраля свой 85-летний юбилей.

Виктор Ефимович окончил Свердловский горный институт по специальности "Бурение нефтяных и газовых скважин" в 1954 году. Всю свою жизнь он посвятил профессии: начинал как ассистент в институте, затем стал работать боровым мастером, инженером, вырос до начальника геологической партии. С 1964 года Виктор Копылов начал преподавательскую деятельность в Тюменском индустриальном институте, а затем возглавил вуз в 1973 году. Спустя 10 лет при университете создал Музей истории науки и техники Зауралья.

Как пишет ИА "Тюменская линия", профессор участвовал в создании "Большой Тюменской энциклопедии", написал более 700 научных трудов, 27 монографий и стал автором шести изобретений. Много лет занимался изучением жизни и творчества Дмитрия Ивановича Менделеева, в итоге собрал уникальную коллекцию материалов о великом ученом. Труды Виктора Копылова признаны как в России, так и за рубежом.