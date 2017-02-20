В Тюмени за неделю сократилось число заболевших ОРВИ

За прошедшую неделю в Тюмени зарегистрировано 10 924 случая ОРВИ, семь из них – лабораторно подтвержденный грипп. По сравнению с предыдущей неделей, показатели заболеваемости снизились на 1,4%, сообщает городской департамент здравоохранения.

Дети по-прежнему болеют чаще, чем взрослые – 76% от общего числа заболевших. На минувшей неделе медицинская помощь потребовалась 8 329 тюменцам в возрасте до 17 лет.

Всего с начала эпидсезона в поликлиники и больницы Тюмени обратилось более 200 тысяч человек, что составляет около 26% от численности населения города. Лабораторно подтверждено 312 случаев гриппа, в том числе 185 случаев среди детей.

Отметим, во взрослых поликлиниках частично сняты ограничения на проведение массовых плановых обследований. В учреждениях здравоохранения продолжает действовать масочный режим, организована работа фильтров с отдельным входом для приема заболевших пациентов, ведется раздельный прием соматических и инфекционных больных.