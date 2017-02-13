Заболеваемость гриппом в Тюмени пошла на спад

За вторую неделю февраля в областном центре зарегистрировано 11 тыс. 76 случаев заболевания ОРВИ и гриппом. По сравнению с предыдущей неделей отмечается небольшой рост показателей по ОРВИ – на 5,5%. Однако число лабораторно подтвержденных случаев гриппа снизилось – 7 против 25 на предыдущей неделе.

Дети по-прежнему болеют чаще, чем взрослые, – 75% от общего числа. На минувшей неделе медицинская помощь потребовалась более чем восьми тысячам маленьких тюменцев.

Всего с начала эпидемиологического сезона в поликлиники города обратилось более 200 тысяч человек - 26% от численности населения города. Лабораторно подтверждено 305 случаев гриппа, в том числе 179 случаев среди детей.

Как отметили в городском департаменте здравоохранения, в связи со стабилизацией ситуации по заболеваемости ОРВИ среди взрослого населения, в поликлиниках частично сняты ограничения на проведение массовых плановых обследований. В то же время в медучреждениях продолжает действовать масочный режим, работают фильтры с отдельным входом для приема заболевших пациентов, ведется раздельный прием соматических и инфекционных больных.