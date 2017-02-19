Тюменских пап приглашают на квест "База героев"

Квест "База героев", в котором могут принять участие папы со своими детьми в возрасте от 7 до 12 лет, пройдет 23 февраля в тюменском ДК "Нефтяник", пишет "Мегaтюмень".

Из 15 команд сгруппируют три взвода, к каждому присоединится куратор, контролирующий прохождение всех этапов соревнования и фиксирующий заработанные баллы.

Участники пройдут полосу препятствий в противогазах, в интерактивной форме проверят знания основ военной службы, постреляют из луков по мишеням, попробуют себя в перетягивании каната и вязании морских узлов, а также собрать и разобрать автомат АК-47.

Как отметил один из организаторов Максим Шереметьев, для проведения квеста задействуют холл первого этажа, балкон и большой зал со сценой.

Квест пройдет 23 с 12:00 до 14:00. Регистрация начнется в 11:30, для участия необходимо оставить заявку на сайте TMN-ID до 20 февраля. Подробная информация по телефону коворкинга "Моя территория": 68-96-96.