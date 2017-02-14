Проект для детей и родителей стартовал в Тюменской области

Около тридцати видов мероприятий, призванных формировать в обществе семейные ценности, пройдут в Тюменской области в 2017 году в рамках регионального партийного проекта "Создавая будущее".

"Мы поставили перед собой непростую цель, но она продиктована временем, - рассказывает координатор проекта, депутат Тюменской областной думы Елена Кашкарова. - Все начинается с семьи. Однако сейчас идет нарушение связей между поколениями, утрачивается понимание процесса воспитания. Все больше появляется неполных семей, растет насилие. Очевидно, что семья нуждается во внимании и поддержке со стороны государства и общества".

Проект "Создавая будущее" рассчитан на семьи, его программа разработана исходя из запросов тюменских родителей. Идею поддержали на уровне регионального правительства. В реализацию проекта будут вовлечены областные департаменты образования, здравоохранения, соцразвития, молодежной политики, культуры и т.д.

В проекте шесть направлений: повышение информационной грамотности родителей, организация совместного культурного досуга, проведение образовательно-развлекательных мероприятий, а также мероприятий, посвященных возрождению традиций семейного чтения, инклюзивному образованию и экологии.

Первым среди многочисленных проектов в рамках "Создавая будущее" стартовал "Мой месяц счастья". В январе прошел отбор участников, которые каждый день с 1 февраля выкладывают на портале "Детки!" фотографии того, что их вдохновило, что порадовало и сделало счастливыми. Есть и те, кто участвует в проекте вне конкурса, потому что главное в нем не подарки победителей. Подмечая каждый день поводы для радости, формируется привычка позитивного мышления. Такой простой на первый взгляд проект дает толчок к переменам к лучшему.

В конце января на портале "Детки!" состоялась онлайн-конференция, посвященная новым информационным угрозам. По словам Елены Кашкаровой, вопросов было много. "И хорошо, что они есть: в сложившейся ситуации нельзя игнорировать проблему. Хорошо, что родители, проверив один раз страницу ребенка в соцсети, не успокоились и продолжают следить за тем, что делает их сын или дочь в Интернете. Я вижу один выход - общаться с ребенком. Чем больше будет внимания, сопереживания, участия, тем меньше у него будет желания искать это вне дома. С детьми нужно говорить, чем больше, тем лучше. Запрет Интернета не решит проблему", - считает куратор проекта.

Получить ответы на сложные вопросы тюменские родители смогут на онлайн- и оффлайн-семинарах и конференциях, а также во время индивидуальных консультаций. Специалисты готовы предоставить информацию по разным темам: от вопросов воспитания и развития детей до получения господдержки и принятия в обществе инклюзивного образования.

Одна из задач проекта – сформировать в обществе образ успешной молодой семьи. Такая семья, в представлении создателей проекта, не замыкается при рождении ребенка, продолжает жить полной жизнью, только уже более расширенной компанией. Такой семье будут интересны запланированные в 2017 году чемпионат ползунков, семейные игротеки, чемпионат по собиранию пазлов и другие виды совместного досуга.

"По запросам родителей мы расширяем географию проектов. Если семьи из Ялуторовска и Заводоуковска часто бывают в Тюмени, то жителям из Тобольска и Ишима сделать это сложнее. Поэтому чемпионат ползунков и гонки на толокарах пройдут не только в областной столице, но и в Тобольске", - поясняет Елена Кашкарова.

Чтобы охватить как можно большее количество заинтересованной аудитории, часть проектов будет в онлайне. Например, специалисты детского книжного автобуса "Бампер" прочтут лекции в Тюмени, Тобольске и Ишиме, но благодаря трансляции в Интернете услышат их все желающие.