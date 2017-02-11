Библиотеки Юргинского района готовят программу ко Дню защитника Отечества

Централизованная библиотечная система Юргинского района Тюменской области готовит комплекс мероприятий к 23 Февраля. День защитника Отечества предлагают отпраздновать играми и беседами о мужестве, рассказали в пресс-службе губернатора.

Так, в Юргинской сельской библиотеке пройдет конкурсно-игровая программа "Урок военной подготовки", а в Сосновской библиотеке – игровая программа "Не перевелись еще богатыри на Руси".

В детской библиотеке состоится беседа "Хочу быть защитником как папа, как дед, как старший брат" - о мужчинах, как о воинах, и их роли в мирной жизни.

Мальчишек приглашают на интеллектуальные игры "Смелый боец везде молодец" в Лесновскую сельскую библиотеку и в Володинскую сельскую библиотеку на подобные состязания "Бравы ребятушки".

Тематические вечера состоятся и в Центральной районной библиотеке, в Лабинской и Бушуевской сельских библиотеках.