Библиотеки Юргинского района готовят программу ко Дню защитника Отечества

12:21 11 февраля 2017
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balakovo24.ru

Централизованная библиотечная система Юргинского района Тюменской области готовит комплекс мероприятий к 23 Февраля. День защитника Отечества предлагают отпраздновать играми и беседами о мужестве, рассказали в пресс-службе губернатора.  

Так, в Юргинской сельской библиотеке пройдет конкурсно-игровая программа "Урок военной подготовки", а в Сосновской библиотеке – игровая программа "Не перевелись еще богатыри на Руси".

В детской библиотеке состоится беседа "Хочу быть защитником как папа, как дед, как старший брат" - о мужчинах, как о воинах,  и их роли в мирной жизни. 

Мальчишек приглашают на интеллектуальные игры "Смелый боец везде молодец" в Лесновскую сельскую библиотеку и в Володинскую сельскую библиотеку на подобные состязания "Бравы ребятушки".

Тематические вечера состоятся и в Центральной районной библиотеке, в Лабинской и Бушуевской сельских библиотеках.

Теги: День защитника Отечества
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