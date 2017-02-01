В Тюменской филармонии состоится концерт-реквием памяти жертв крушения Ту-154 над Черным морем

Концерт-реквием памяти артистов Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова и всех других пассажиров самолета, погибших в авиационной катастрофе над Черным морем пройдет 2 февраля в 16:00 в зале камерной и органной музыки Тюменской филармонии.

Именно 2 февраля исполняется 40 дней со дня трагедии, унесшей жизни артистов ансамбля, журналистов "Первого канала", НТВ и "Звезды", главы благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизаветы Глинки, федеральных госслужащих.

В концерте примут участие оркестр "Камерата Сибири" и Хоровая капелла Тюменской филармонии, художественный руководитель и главный дирижер коллективов – заслуженный деятель искусств России и Украины Антон Шароев.

Прозвучат фрагменты "Прощальной симфонии" Гайдна, Концерт для двух скрипок И.С. Баха, фрагменты из духовных сочинений Митрополита Илариона.

Справка. Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области "Тюменское концертно-театральное объединение" создано 7 апреля 2014 года. В структуре ТКТО объединились пять государственных учреждений культуры: Тюменская филармония, Тюменский театр кукол, Большой Тюменский драматический театр, Тобольский драматический театр имени П.П. Ершова, Дворец культуры "Нефтяник" имени В.И. Муравленко. Генеральный директор объединения – Юлия Шакурская.