В Тюмени открылась обновленная детская библиотека

Первых посетителей после капитального ремонта приняла детская библиотека № 3, расположенная на улице Ямской. Экскурсию по обновленной библиотеке для маленьких читателей и их родителей провела директор городской библиотечной системы Светлана Молонок.

"Мы полностью отказались от традиционного деления библиотеки на отдел абонементов и читальный зал. Теперь здесь есть зал для детей от 3 до 10 лет — оранжевый, и зеленый зал — для детей от 10 до 14 лет. Оранжевый цвет — это цвет творчества, а зеленый — цвет развития. Эта цветовая гамма полностью поддерживает основную концепцию развития нашей библиотеки. Мы актуализировали наши фонды и максимально раскрыли их для пользователей: теперь здесь нет закрытых книжных хранилищ, столь привлекательных для читателей. Каждая книга доступна ребенку и каждую можно взять домой. Мы отказались от традиционной скучноватой библиотечной мебели. Большая часть нового интерьера разработана профессиональным дизайнером", — рассказала она.

В оранжевом зале для маленьких читателей есть зоны для выбора книг, для совместного чтения детей и родителей и место для игр и творческих занятий.

В зале для детей постарше оборудовали интернет-зону и открытое место для мероприятий, сообщает пресс-служба городской администрации.