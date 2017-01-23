Тюменскую психиатрическую больницу признали лучшей в России

Фото: пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Специальный приз Всероссийского конкурса "За подвижничество в области душевного здоровья", малую "Золотую бабочку", получила Тюменская областная клиническая психиатрическая больница. Лучшим учреждением такого профиля ее признали за развитие стационарзамещающих форм помощи, которые там практикуют в последние годы, сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

Жюри конкурса отметило несколько тюменских проектов. Это работа специалистов центр развития речи, помогающих детям, деятельность центра суицидальной превенции, а также развитие на базе дневного стационара биопсихореабилитационного направления, которое включает танцедвигательную и арт-терапию, комплекс развития бытовых навыков и работу с общественными организациями.

"Мы очень долго шли к этой премии. Нам не хотелось участвовать в этом конкурсе, где очень именитое жюри в области психиатрии, с какими-то классическими подходами к работе, которые обычно представляют все. Мы постарались внедрить нечто новое, получить результаты", — отметил главный врач ОКПБ Евгений Родяшин.

Сейчас руководство больницы курирует подготовку к повторному участию в конкурсе на получение главного приза — хрустальной "Золотой бабочки", присуждаемой региону за лучшую работу в сфере психиатрии.