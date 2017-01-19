В Тюмени откроют обновленную библиотеку

09:15 19 января 2017
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В детской библиотеке № 3, что расположена в районе "Дома обороны", провели перепланировку и реконструкцию, установили адаптированные для детского возраста оборудование и мебель, а библиотечный фонд пополнили новейшей литературой, сообщают представители централизованной городской библиотечной системы.

На открытии будет представлен первый в городе "Папин клуб", который в скором времени соберет для общения самых активных пап со своими детьми, а юные поэты из авторской студии "Верешок", которая зародилась двадцать лет назад ив этих стенах, прочтут поздравительные стихотворения.

Мероприятие пройдет 24 января в 11 часов по адресу: улица Ямская, 110.

Теги: дети , ремонт , открытие , библиотека
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