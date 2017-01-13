Соцработники Тюменского района помогают жителям любого возраста

Работа специалистов центра социального обслуживания населения Тюменского района охватывает все категории населения – от детей до пенсионеров. В 2016 году им в этом помогали неравнодушные земляки и спонсоры, рассказали в пресс-службе губернатора.

Так, в рамках проекта "Дорогою заботы и добра" к социальным работникам подключились прихожане местного храма, которые безвозмездно помогали ухаживать за лежачими пациентами отделения милосердия.

Более сотни жителей Тюменского района приняли участие в работе открытого центром клуба "Зыряночка". Для пожилых земляков и инвалидов здесь работали мастер-классы по изготовлению валяных картин, вышивки в стиле "мережки", настольной книги со страницами из композитных материалов и т.д.

На школьной ярмарке в п. Московский, специалистам центра удалось, при поддержке спонсоров, помочь собрать в школу ребятишек из 71 многодетной и малоимущей семьи. Одних канцелярских принадлежностей они бесплатно получили более 3500 единиц, а еще - свыше 330 единиц школьной формы, 530 единиц одежды, в том числе сезонной.

С июня по декабрь 2016 года специалисты центра вместе с ветеранскими организациями работали по проекту "Диалог поколений". Конкретную помощь семьям, испытывающим трудности в воспитании детей, оказали участники акции "Бабушка на час", воспитанию любви к родной земле и формированию семейных ценностей способствовали многочисленные экскурсии в музеи, совместные поездки и встречи. В девяти сотнях мероприятий "Диалога" приняли участие свыше 200 семей.