На катке у "Пионера" тюменцев ждет культурная программа

Культурную программу подготовил для гостей катка тюменский дворец творчества и спорта "Пионер". Горожан ждут конкурсы с призами и подарками, пишет "Вслyх.рy".

Подробную информацию о конкурсах, дате и времени их проведения можно узнать на сайте дворца "Пионер". Вход на каток бесплатный. В новогодние праздники каток работает с 11 до 21 часа, вход свободный. На месте организован прокат коньков — 150 рублей в час с учетом залога — 1 тыс. рублей, которая возвращается посетителям после возврата коньков.

Новогодняя развлекательная программа предусмотрена и на бесплатном катке на тюменской набережной, где также организован прокат коньков.