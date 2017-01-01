В Тюмени работают крытые и открытые катки

В этом году тюменцам предоставлен большой выбор крытых и открытых катков. Выбрать наиболее удобный может каждый для себя недалеко от дома.

Крытые катки работают в городе по следующим адресам: Дворец спорта (Розы Люксембург, 12), "Партиком" (Воронинские горки, 101), "Прибой" (Борцов Октября, 2а, стр. 1),"Прогресс" (Пржевальского, 33), "Юность" (Одесская, 50а).

Открытые катки: ТРЦ "Остров", "Строймаш" (Индустриальная, 49), Цветной бульвар. Новый ледовый каток разместился на площади возле Тюменского технопарка.

Всего зимой в Тюмени будет работать 109 кортов и ледовых площадок. Лидируют по их количеству Калининский и Центральный районы, пишет "KП-Tюмень".