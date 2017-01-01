В Омутинском районе пройдет Мандариновая вечеринка

12:11 01 января 2017
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Акция "Фримаркет" пройдет в Омутинском районе Тюменской области с 3 по 7 января. Дети встретятся с Дедом Морозом и Снегурочкой, а также примут участие в новогодних мастер-классах, сообщили в пресс-службе губернатора.

Малышам 3-5 лет организуют новогоднюю "Бэби-елку", а ребятам постарше - рождественские елки "Сказки зимнего леса" и праздничный мультфейерверк.

Подростков ждет квест "По следам снежного человека", развлекательная программа "Новогодний забег Дедов Морозов" и Мандариновая вечеринка.

На 7 января запланирована рождественская сказка для детей в Районном Доме культуры, рождественские детские концерты в сельских ДК. Организаторы праздников уверены, что все эти события оставят незабываемое впечатление и ощущение особой, новогодней атмосферы.  

Теги: мероприятия , Новый Год , акции , праздники
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