Ученые создают переводчик с языка летучей мыши

Группа исследователей во главе с Йосси Йовелем из университета Тель-Авива опубликовала в журнале Scientific Reports статью, в которой отчиталась о результатах изучения языка египетских крыланов. Вот что говорит израильский ученый, которого цитирует "Популярная механика":

Теперь мы уверены, что мыши могут вступать в коллективные беседы, и то, что кажется нам какофонией, на самом деле всего лишь хор из множества голосов.

В течение 75 дней исследователи записывали на видео, как общаются между собой поделенные на две группы 22 египетских крылана. После этого зоологи просмотрели материал и определили, какие особи ссорились между собой и к чему приводили их ссоры (животные оставались сидеть вместе или одно из них улетало). Большая часть писков мышей была связана с агрессией на тему еды, сна, места на жердочке или нежелательных попыток спаривания.

Впрочем, расшифровка языка животных давно уже не является сенсацией, ибо подобные сообщения появляются довольно часто. Например, год назад китайские ученые приступили к расшифровке языка больших панд. Важнее то, сможет ли человек использовать эти открытия. Например, появятся ли автоматические переводчики, которые позволят человеку полноценно обсудить последний телесериал с рыбами или другой фауной?

Ведь переводчики с других языков уже существуют.

И на этот вопрос ученые дают положительный ответ! На полученных зоологами данных была натренирована искусственная нейронная сеть. По сообщению "The Gardian", дальнейшее тестирование нейросети показало, что она угадывает, какое животное издавало писк, в 71 проценте случаев. Предмет коммуникации точно выявляется в 61 проценте случаев. Система также смогла различить, к кому обращается та или иная мышь, и предсказать итог коммуникации.

Результаты не так чтобы очень пока впечатляют, однако позволяют надеяться на дальнейшее улучшение системы.