Пятидневная школа предпринимателя от центра "Мой бизнес" набирает слушателей

Центр "Мой бизнес" Тюменской области С 21 по 25 ноября проведет флагманскую бесплатную программу по развитию бизнеса "Школа предпринимательства".

Обучение ориентировано на действующих предпринимателей. на занятиях речь пойдет об анализе бизнеса, анализе маркетинга предприятия и созданию личного бренда, ведении бухгалтерского учета и сдачи отчетности, проверках контролирующими структурами и взаимодействии с властями, поиске, мотивации и увольнении персонала. Будет много информации по мерам государственной поддержки от инвестиционной команды Тюменской области, в том числе от Центра "Мой бизнес", Инвестиционного агентства, Тюменского технопарка и Агентства инфраструктурного развития Тюменской области.

Руководитель Центра поддержки предпринимательства Дмитрий Утьев:

Мероприятие направлено на то, чтобы актуализировать знания предпринимателей, управленцев о развитии бизнеса, оно позволит взглянуть свежим взглядом на маркетинг, управление персоналом, финансовое планирование и ряд других вопросов по развитию своего дела.

Регистрация здесь, контактный телефон: +7 (932) 479-34-33.